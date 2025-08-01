Balıkesir'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Üzücü Kaza

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olay, Aşağıdanışment Mahallesi'nde meydana geldi.

Devrilen Traktörün İhbarı

Hüseyin Saban (58) isimli sürücünün kullandığı traktör, bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık Ekiplerinin Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Saban’a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, traktörün devrilme anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları veriyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.