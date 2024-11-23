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Balıkesir'de Gazeteciyi Darbeden Belediye Meclisi Üyesi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir gazeteciye saldıran belediye meclisi üyesi gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:36
Balıkesir'de Gazeteciyi Darbeden Belediye Meclisi Üyesi Gözaltına Alındı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yerel gazete sahibi Hakan Sataroğluna saldıran belediye meclisi üyesi Hasan Bayram gözaltına alındı. Olay, 19 Kasım akşamı bir restoranda meydana geldi.

Darbenin Sebebi: Olumsuz Haber İddiası

Restoranın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Sataroğlu, oturduğu sırada yanına gelen CHP'li meclis üyesi Bayram tarafından darbedildi. Bayram'ın, Sataroğlu hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürüldü.

Yardımcıları tarafından yere düşürülen Sataroğlu, yerdeyken birkaç kez tekmelendi. Olay sonrası baygınlık geçiren gazeteci, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltı ve Süreç

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Bayram'ın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Olayın meydana geldiği restoranın güvenlik kamerası görüntüleri, saldırıyı açıkça ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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