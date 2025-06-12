Balıkesir'de Kamyon-Minibüs Çarpışması: 1 Ağır 6 Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, tomruk yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Y.E. yönetimindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. yönetimindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı. Bu çarpışma sonucunda minibüs sürücüsü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ile N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçta sıkışmış durumda bulunuyordu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Y.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın oluş nedenleri hakkında incelemeler devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi yaralandı.