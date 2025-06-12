DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

Balıkesir'de Kamyon-Minibüs Çarpışması: 1 Ağır 6 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ve tomruk yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 ağır 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 00:19
Balıkesir'de Kamyon-Minibüs Çarpışması: 1 Ağır 6 Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, tomruk yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Y.E. yönetimindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. yönetimindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı. Bu çarpışma sonucunda minibüs sürücüsü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ile N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçta sıkışmış durumda bulunuyordu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Y.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın oluş nedenleri hakkında incelemeler devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1'ağır 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
5
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor
6
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
7
Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!