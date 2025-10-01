Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Balıkesir Edremit'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Efe Cafer Yılmaz hayatını kaybetti, araçtaki K.M ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:11
Kaza ve müdahale

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Efe Cafer Yılmaz idaresindeki 10 AEP 512 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 LT 742 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışması

Olay yerinde, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.M sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmasını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri yürüttü.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Efe Cafer Yılmaz kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan K.M'nin durumunun hayati tehlike taşıdığı bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

