Balıkesir'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Balıkesir'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İl genelinde yoğun sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kepsut'ta Kış Manzarası

Kepsut'un kırsal Bükdere Mahallesi, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Ayrıca, Ulus Dağı ve Yaylaçayır Mahallesi de karla kaplanmış durumda.

Sürücülere Uyarı

Yerel jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini, kar lastiklerinin yanı sıra yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasını önlemek için gerekli tedbirleri artırdı.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Bükdere Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu.