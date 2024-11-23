DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

Balıkesir'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, sürücülere önemli uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:38
Balıkesir'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Balıkesir'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İl genelinde yoğun sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kepsut'ta Kış Manzarası

Kepsut'un kırsal Bükdere Mahallesi, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Ayrıca, Ulus Dağı ve Yaylaçayır Mahallesi de karla kaplanmış durumda.

Sürücülere Uyarı

Yerel jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini, kar lastiklerinin yanı sıra yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasını önlemek için gerekli tedbirleri artırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Bükdere Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Bükdere Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor
3
Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi
4
Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi
5
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan STK Fuarı'nda Netanyahu'ya Destek: 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kararını Destekliyoruz'

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı