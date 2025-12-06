Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü Göksun’da yakalandı

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 Aralık'taki çalışmasında, 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:07
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü Göksun’da yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü Göksun’da yakalandı

2 Aralık’ta düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 Aralık’ta yapılan çalışmalarda; kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ’IN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ’IN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi