Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü Göksun’da yakalandı

2 Aralık’ta düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 Aralık’ta yapılan çalışmalarda; kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI