Balıkesir'de Kırsal Alanda Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal Şeremetler Mahallesi'nde çıkan arazideki yangın, hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belli olmamakla birlikte, ihbar sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ormanlık alana doğru ilerlemek üzereyken, etkin bir müdahale ile ağaçlara ulaşmadan durduruldu. Yangına, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle birlikte toplamda 50 personel havadan ve karadan müdahale etti.

Bölgedeki yangın tehlikesinin önüne geçilmesi için yapılan bu müdahale, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.