Balıkesir'de Lise Kermesi Gelirleri Gazze'ye Ulaştırıldı

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Bir lokma, bir umut" kampanyası

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin gelirleri, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Bir lokma, bir umut" sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelirler, okul yönetimi tarafından kayıt altına alınarak Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi.

Dernek yetkilileri, söz konusu yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını ve sahada sıcak yemek hizmetine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Sağır, kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Sağır, şunları söyledi: "Kermesimizle başlayan iyilik hareketi, Gazze'de bir sofraya dönüştü. Bugün bir çocuk doyduysa, 'yarın bir tencere daha kaynasın' diye birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bir insanlık çağrısıdır."

