Balıkesir'de Lise Kermesi Gelirleri Gazze'ye Ulaştırıldı

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Bir lokma, bir umut" kermesi geliri İHH'ye teslim edilip Gazze'de sahada sıcak yemek hizmetine dönüştürüldü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:41
Balıkesir'de Lise Kermesi Gelirleri Gazze'ye Ulaştırıldı

Balıkesir'de Lise Kermesi Gelirleri Gazze'ye Ulaştırıldı

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Bir lokma, bir umut" kampanyası

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin gelirleri, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Bir lokma, bir umut" sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelirler, okul yönetimi tarafından kayıt altına alınarak Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi.

Dernek yetkilileri, söz konusu yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını ve sahada sıcak yemek hizmetine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Sağır, kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Sağır, şunları söyledi: "Kermesimizle başlayan iyilik hareketi, Gazze'de bir sofraya dönüştü. Bugün bir çocuk doyduysa, 'yarın bir tencere daha kaynasın' diye birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bir insanlık çağrısıdır."

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin kampanyasının gelirleri...

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin kampanyasının gelirleri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Balıkesir'de lise öğrencilerinin Gazze yararına düzenlediği kermesin kampanyasının gelirleri...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği