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Balıkesir'de Ölü Yunus Sahile Vurdu, Olay İhbar Edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sahilde ölü bir yunus bulundu. Olay ekipler tarafından incelendi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:13
Balıkesir'de Ölü Yunus Sahile Vurdu, Olay İhbar Edildi

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde Üzücü Bir Olay

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi sahilinde, hareketsiz yatan bir yunus bulundu. Olay, annesi ve babasıyla piknik yapan 8 yaşındaki Ali Ulaş Günaltay tarafından fark edildi.

Ekipler Hızla Olay Yerine Geldi

Günaltay’ın, durumu yetkililere bildirmesinin ardından Sahil Güvenlik Kuzey Saha Bot Komutanlığı ve Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, ölü yunus üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Ölüm Nedeni Henüz Belirlenemedi

Yapılan incelemelerde, yunusun ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi elde edilemedi. Yunus, Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu üzücü olay, deniz canlılarının korunması ve çevre kirliliği konularında bir kez daha farkındalık yaratmaya vesile oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

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