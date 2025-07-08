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Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dursunbey'deki orman yangını, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 10:17
Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayan yangın, ormana sıçrayarak hızla yayıldı. Yangın, Kurtlar Mahallesi'nde dün bir tarım arazisinde başlayarak çevreye tehdit oluşturmaya başladı.

Yangın söndürme çalışmaları, gece saatlerinden itibaren aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin kararlı mücadelesi sayesinde, sabah saatlerinde havadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları ve hasar tespit işlemleri ise halen devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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