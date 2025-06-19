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Balıkesir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kepsut'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:42
Balıkesir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Orman Yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahalelerle müdahale ediliyor. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde yangının daha fazla yayılmaması hedefleniyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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