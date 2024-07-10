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Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler karadan ve havadan müdahele ediyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla mücadele ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 20:02
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler karadan ve havadan müdahele ediyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Hızırla olay yerine varan ekipler yangına müdahale etmeye başladılar.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangına müdahalede hem kara hem de hava araçları kullanılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler yangın alanına su taşıyarak alevlerin söndürülmesine yardımcı oluyor. Kara ekipleri ise yangın söndürme araçları ve el aletleri ile alevlere karşı mücadele ediyor.

Yangının şu an ne kadarlık bir alana yayıldığı bilinmiyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Bazı vatandaşlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattıklarını ve yangının neden çıktığını belirlemek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Yangınla mücadele çalışmaları halen devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor.

Yetkililer vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, yasak gereği ormanlık alanlara girilmemesi ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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