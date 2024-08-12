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Balıkesir'de Otomobil-Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:03
Balıkesir'de Otomobil-Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'de Ölümcül Kaza

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil traktöre çarptı ve bu çarpışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Henüz plakaları tespit edilemeyen bir otomobil, Rahmi Kaya (63) yönetiminde, Umurlar Mahallesi civarında Berkay Böcek (20) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazanın sonucunda otomobilde bulunan Zekiye Kaya (66) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu

Otomobil sürücüsü Rahmi Kaya’nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ile traktör sürücüsü Berkay Böcek yaralanarak Dursunbey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Tolgahan ve Rahmi Kaya’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Trafik Durumu

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Olay, bölgedeki otomobil ve traktör sürücülerinin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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