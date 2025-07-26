Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Korkunç Kaza

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan çarpıcı bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 19 yaşındaki M.B.K. yönetimindeki 10 AHE 832 plakalı otomobil, Bandırma-Susurluk kara yolunda, Yahyaköy Mahallesi civarında, henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü M.B.K. ve yolcu durumundaki Ç.V. (21) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

Yaralılar, ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.