Balıkesir'de Seyir Halindeyken Devrilen Tır Alev Alev Yandı

Balıkesir'de Yangın Korkusu: Devrilen Tır Alev Alev Yandı

Balıkesir'de seyr halindeyken devrilen bir tır, korku dolu anlara neden oldu. C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kısa bir süre sonra yanmaya başlayan tırı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı sürücü, çevredeki insanların yardımıyla tırdan çıkarıldı ve ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın ve kaza nedeniyle kağıt havlu ve şişelenmiş sular yol kenarına yayıldı. Bu olay sonucu kara yolunun bir süre trafiğe kapandığı, ekiplerin temizlik ve yol güvenliği çalışmalarının ardından ise ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı. Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı. Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.