Balıkesir'de Sındırgı ve Edremit'te İki Ayrı Yangın Söndürüldü

Sındırgı'daki tavuk çiftliği atık alanı ile Edremit Çamcı Mahallesi'ndeki eski zeytinyağı fabrikasında çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; bir kaplumbağa kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:32
Sındırgı'da tavuk çiftliği atık alanında yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bir tavuk çiftliğinin çöplerinin biriktirildiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun bulunduğu alana doğru yayılınca çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sındırgı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edremit'te eski zeytinyağı fabrikası bahçesinde ot yangını

Edremit'in Çamcı Mahallesi'nde, eski bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan ot yangınına da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangından etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı; üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.

