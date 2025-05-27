Balıkesir'de Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu

Balıkesir'de Trajik Olay: Sulama Göletinde Erkek Cesedi Tespit Edildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Söğütçayır Mahallesi'ndeki özel ağaçlandırma sulama göletinde bir erkek cesedi bulundu. Olay, gölet çevresinde yürüyüş yapan vatandaşların gölette ayakkabı ve şapka görmesi üzerine jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı.

Bölgeye hemen sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 araç ve 8 personelle gölette arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama sonucunda gölette bir erkeğe ait cansız beden tespit edildi.

Cansız beden, Susurluk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yetkililer, yapılan kimlik tespiti çalışmalarında cesedin, çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D.'ye ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor, jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.