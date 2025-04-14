DOLAR
38,03 0,29%
EURO
43,25 0,71%
ALTIN
3.916,96 1,04%
BITCOIN
3.190.455,43 -0,52%

Balıkesir'de Süt Tankeri Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de refüje çarpan süt tankerinin şoförü Şükrü E., kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 16:44
Balıkesir'de Süt Tankeri Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen trajik bir kaza, şehirde üzüntü yarattı. 10 P 6512 plakalı süt tankeri, Balıkesir-Edremit kara yolu üzerindeki Balya Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, tanker şoförü Şükrü E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gerekli soruşturmalar başlatılırken, Şükrü E.'nin cesedi, kaza yerindeki incelemelerin akabinde hastane morguna gönderildi.

Bu acı olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya teşvik ediyor.

Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Denizli'de Mustafa Kayhan İçin Lokma Hayrı Düzenlendi
3
AK Parti'den Bozbey Hakkında Suç Duyurusu: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
4
Ayasofya'da Tarihi Restorasyon Süreci Başladı
5
Emine Erdoğan'a 'En İyi Kadın Lider Ödülü' Global Donörler Forumu'ndan
6
Emine Erdoğan ve Hamza Yusuf'tan Anlamlı Görüşme
7
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Tanıtıldı

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak