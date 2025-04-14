Balıkesir'de Süt Tankeri Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen trajik bir kaza, şehirde üzüntü yarattı. 10 P 6512 plakalı süt tankeri, Balıkesir-Edremit kara yolu üzerindeki Balya Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, tanker şoförü Şükrü E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gerekli soruşturmalar başlatılırken, Şükrü E.'nin cesedi, kaza yerindeki incelemelerin akabinde hastane morguna gönderildi.

Bu acı olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya teşvik ediyor.

Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti.