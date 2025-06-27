Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın: Hava ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Balıkesir'de Yangın Alarmı!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana gelen yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Çıkış Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, bölge sakinlerinde panik yaratırken, ihbar üzerine hızla olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangına müdahale etmek amacıyla toplamda 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personel ile çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin uzun süredir süren çatışmaları, yangının büyümesini engellemeye yönelik büyük bir çaba sarf etmektedir.

Havadan yapılan müdahaleler sayesinde yangının kontrol altına alınması umuluyor. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.