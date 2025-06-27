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Balıkesir'de Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de çıkan tarım arazisi yangını, 70 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:29
Balıkesir'de Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Anı ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla sevk edildi.

Kontrol altına alma çalışmaları 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personel ile gerçekleştirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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