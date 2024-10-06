Balıkesir'de Tarım Müdür Vekiline Silahlı Saldırı

Balıkesir'de Tarih Üzerine Çizilen Bir Sayfa

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, çalıştığı ofisinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Marmara Adası'ndaki müdürlük binasında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında, çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyarak hemen oydu durumun polise bildirilmesi için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldular.

Olay Sonrası İncelemeler

Yapılan inceleme sonucunda, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Marmara Kaymakamı Elif Çelik, olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Cenaze İşlemleri

Elif Çelik'in incelemelerinin ardından, Yakupoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olayın faali olduğu iddia edilen S.A. için güvenlik güçleri tarafından yakalama çalışmaları başlatıldı. Gelişmelerin izlenmeye devam edileceği bildirildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.