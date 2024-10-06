DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.147.312,11 -1,61%

Balıkesir'de Tarım Müdür Vekiline Silahlı Saldırı

Balıkesir'de Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:48
Balıkesir'de Tarım Müdür Vekiline Silahlı Saldırı

Balıkesir'de Tarih Üzerine Çizilen Bir Sayfa

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, çalıştığı ofisinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Marmara Adası'ndaki müdürlük binasında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında, çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyarak hemen oydu durumun polise bildirilmesi için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldular.

Olay Sonrası İncelemeler

Yapılan inceleme sonucunda, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Marmara Kaymakamı Elif Çelik, olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Cenaze İşlemleri

Elif Çelik'in incelemelerinin ardından, Yakupoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olayın faali olduğu iddia edilen S.A. için güvenlik güçleri tarafından yakalama çalışmaları başlatıldı. Gelişmelerin izlenmeye devam edileceği bildirildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında...

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail Bağlantılı Gemilere Yılda 193 Saldırı Düzenledi
2
Maltepe'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
3
Konya'da Filistin İçin Miting Düzenlendi
4
Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı
5
Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu İstanbul'da Başladı
6
Papa Franciscus'tan Orta Doğu İçin İntikam Sarmalına Son Çağrısı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Kemal’i Anma Etkinliğine Katıldı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor