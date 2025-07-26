Balıkesir'de Tavuk Çiftliği Yangınında 2 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Yangınla İlgili Gelişmeler

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yangın, Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde ortaya çıktı ve kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Şüpheliler ve Adli Süreç

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının çıkış nedenini dün akşam araştırmaya başlayan güvenlik güçleri, tavuk çiftliği sahibi N.A. ile çalışanları H.S. ile M.S.S. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

H.S. ve M.S.S, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken; N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, olası bir felaketin önüne geçilmesi adına hemen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile yangının daha fazla yayılmasını engelledi.

Yangın olayına dair soruşturma devam etmekte, olayla ilgili detaylar ve yangının kesin nedeni belirlenmeye çalışılmaktadır.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.