DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

Balıkesir'de Tavuk Çiftliğindeki Yangın: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir Savaştepe'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:26
Balıkesir'de Tavuk Çiftliğindeki Yangın: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, tavuk çiftliği'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla ormanlık alana yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta başarılı oldu.

Yangın'ın başlangıç nedeni hâlâ araştırılmakta. Gözaltına alınan şüpheliler arasında çiftlik sahibi N.A. ve 2 çiftlik çalışanı yer almakta. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye çıkarıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim