Balıkesir'de Tavuk Çiftliğindeki Yangın: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, tavuk çiftliği'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla ormanlık alana yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta başarılı oldu.

Yangın'ın başlangıç nedeni hâlâ araştırılmakta. Gözaltına alınan şüpheliler arasında çiftlik sahibi N.A. ve 2 çiftlik çalışanı yer almakta. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye çıkarıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.