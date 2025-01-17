Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:45
Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 80 EV 143 plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Yavaş ile 16 BGH 842 plakalı otomobilin sürücüsü Orçun Karaaslan arasındaki çarpışmanın ardından Yavaş ve yanındaki Medine ve Duygu Yavaş yaralandı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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