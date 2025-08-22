DOLAR
Balıkesir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir Sındırgı'da tarlasına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:28
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde, domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesiyle gerçekleşti. Traktörü A.K. (26) yönetiyordu. Kazaya neden olan etkenler henüz belirlenemedi.

Kazada kullanılan aracın plakası 10 ZD 236 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler, traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat (18)'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada yaralanan sürücü A.K. ile C.K., F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

