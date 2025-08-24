DOLAR
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 64 g esrar, 201,55 g kokain, 600 g skunk ve diğer maddeler ele geçirildi; 5 gözaltından 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:17
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Operasyonda 1 kilo 64 gram esrar, 201,55 gram kokain, 600 gram skunk, 37 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi ile 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem yapıldı.

