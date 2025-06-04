Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Edremit'te büyük uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polisin düzenlediği operasyon sonucu 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltılar ve ele geçirilen uyuşturucu
İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan araştırmalar sonucunda, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde başarıyla ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler F.İ. ve S.D. adlı şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.