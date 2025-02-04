DOLAR
35,94 0,06%
EURO
37,17 -0,28%
ALTIN
3.264,27 -0,27%
BITCOIN
3.574.782,83 1,82%

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı, 13 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:05
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Edremit ve Havran ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen toplamda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, 8 adet sentetik hap, ruhsatsız bir tabanca, ruhsatsız bir tüfek, 93 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si, çıkartıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlü Yakalandı

Operasyon sırasında, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme
2
Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti
3
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı
4
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda
6
Mardin Kazası Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
7
Filistin Hükümeti, Gazze İçin Yeni Komisyon Oluşturdu

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!