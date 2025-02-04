Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Edremit ve Havran ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen toplamda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, 8 adet sentetik hap, ruhsatsız bir tabanca, ruhsatsız bir tüfek, 93 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si, çıkartıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlü Yakalandı

Operasyon sırasında, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.