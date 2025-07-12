Balıkesir'de Uyuşturucu Skandalı: Ekmeğin İçinde 30 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde taşındığı bilgisini aldıktan sonra harekete geçti.

Şüpheli Araç Durduruldu

Polis, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Dangal’ın yardımıyla bagajda bulunan bir ekmeğin içerisine gizlenmiş 30 gram uyuşturucu madde keşfedildi.

Üç Şüpheli Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, hakimlik tarafından tutuklandı. Yetkililer, olayın detayları hakkında incelemelerini sürdürüyor.

Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı.