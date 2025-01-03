Balıkesir'de Yangında 74 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Korkutan Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'nde yer alan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Olayda Hızla Müdahale Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 yangın aracı ve 11 personelle kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Talihsiz Kadının Cesedi Bulundu

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonucunda, 74 yaşındaki Zahide Demirel'in cansız bedeni bulundu. Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Yangının sebebiyle ilgili detayların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.