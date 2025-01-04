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Balıkesir'de Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Toprağa Verildi

Balıkesir'de çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, yakınlarının katılımıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:49
Balıkesir'de Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Toprağa Verildi

Balıkesir'de Yangın Felaketi: İki Kardeşin Cenazesi Defnedildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dün evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, yoğun bir katılımla toprağa verildi.

Kardeşlerin Cenaze Töreni

Yusuf Ali (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenaze, evlerinin önüne getirildikten sonra Dereli Mezarlığı'na götürüldü. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da taziyelerini sunmak üzere Baba Coşkun Taşkın’ın yanında yer aldı.

Cenaze nakil aracının ardından yürüyerek giden baba Coşkun Taşkın, sağlık görevlilerinin de yardımıyla güçlükle ilerledi. Cenaze namazı, çok sayıda kişinin katılımıyla büyük bir hüzün içinde kılındı.

Güvenlik Kamerasında Taşkın Kardeşlerin Son Görüntüleri

Kardeşlerin yangından saatler önce, anneleri Zehra Taşkın ile evlerinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, acılı aile için yürekleri dağlayan bir hatıra oldu.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki Coşkun Taşkın'a ait iki katlı evde çıkan yangında, anne ve baba kendilerini dışarı atmayı başarmış, ancak ikinci kattaki odalarında bulunan Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın hayatlarını kaybetmişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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