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Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 21:02
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı

Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İzmir'den İstanbul'a seyahat eden Ç.S. yönetimindeki 06 VT 388 plakalı otobüs, İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, otobüsün Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında devrildiğini duyurdu. Vali Ustaoğlu, "İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterince ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaralılar hastanelere sevk edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi...

Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

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