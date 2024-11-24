Balıkesir'de Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Römorku Devrildi: 5 Yaralı

Balıkesir'de Traktör Römorku Devrildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Hüseyin Durak ve Hasan Öner Caddesi kavşağında gerçekleşen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AGT 46 plakalı traktör, bir otomobile çarpmamak için manevra yaparken römorkunu devirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, ardından yaralıları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığını belirtti. Yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.