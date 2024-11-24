DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.326.044,16 1,37%

Balıkesir'de Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Römorku Devrildi: 5 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan bir traktör römorku devrildi, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:28
Balıkesir'de Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Römorku Devrildi: 5 Yaralı

Balıkesir'de Traktör Römorku Devrildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Hüseyin Durak ve Hasan Öner Caddesi kavşağında gerçekleşen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AGT 46 plakalı traktör, bir otomobile çarpmamak için manevra yaparken römorkunu devirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, ardından yaralıları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığını belirtti. Yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lee Hsien Loong, Çin'i Ziyaret Edecek
2
Öğretmenler 'Tuval İstanbul' Etkinliğinde Buluştu
3
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
5
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek
6
Tel Abyad'da PKK/YPG Protestosu: 13 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Kınandı
7
Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı