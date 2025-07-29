Balıkesir'de Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangın!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale

Alevleri görenlerin yaptığı ihbar üzerine, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuldu.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasına rağmen, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında ise araştırmalar sürmekte.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.