Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olay, Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın meydana geldiği bölgede, Hüseyin A. (75) idaresindeki 43 HE 199 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki 06 H 8868 plakalı otomobil ve Murat Ç. tarafından kullanılan 10 AHY 846 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ayşe Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Ç.'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kaza sonrası bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.