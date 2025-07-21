DOLAR
40,4 0,05%
EURO
46,96 0,23%
ALTIN
4.360,87 -0,26%
BITCOIN
4.732.730,32 0,89%

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 02:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 02:36
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olay, Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın meydana geldiği bölgede, Hüseyin A. (75) idaresindeki 43 HE 199 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki 06 H 8868 plakalı otomobil ve Murat Ç. tarafından kullanılan 10 AHY 846 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ayşe Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Ç.'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kaza sonrası bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı
2
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Tütünle Mücadele Programında Buluştu
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Gününe Katılacak
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesi
7
İzmit Körfezi'ndeki Projelerle Deniz Oksijen Seviyesi %40 Arttı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı