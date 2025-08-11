Balıkesir'deki Fabrika Yangınında 1 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Fabrika Yangını Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, iki işçinin yaşamını yitirdiği bir fabrika yangını sonrasında başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 8 kişiden yalnızca 1'i tutuklandı.

Yangın Sırasında Olay Yerinde Neler Yaşandı?

Olay, Gönen ilçesinin Hasanbey Mahallesi'nde bulunan bir süt fabrikasının sevkiyat bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla gerçekleşti. Yangına müdahale edilse de, ne yazık ki Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli isimli işçiler, yangında hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamına C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. adında 8 kişi dahil edildi. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden işçilerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna sevk edildi.

