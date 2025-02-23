Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasına İlişkin İddianame Kabul Edildi

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davasında Gelişmeler

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin yaralanmasına neden olan mühimmat fabrikasındaki patlama ile ilgili iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame, Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma Sonucu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, patlamanın ardından 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklanan şüpheliler Cem Y, Serkan B. ve Hulusi Yağız A'nın avukatlarının tahliye talepleri ise mahkemece reddedildi.

Yaralı İşçilerin İfadeleri Önemli Detaylar Sunuyor

Olayda yaralanan işçilerin ifadelerine göre, patlama sırasında ölen kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın, fabrikadaki kapsül üretim düzeneğinin başka bir yere taşınması için amirlerine bildirimde bulunduğu, ancak bu talebin dikkate alınmadığı belirtildi. Ayrıca, iş yerinde yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili de bilgi verildi; özellikle ebat kontrol makinesinin arızasının giderildiği ve hamur nem oranıyla ilgili sorunların çözüldüğü ifade edildi.

Duruşma Tarihi

Patlamayla ilgili duruşma, 21 Mart tarihinde Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Olayın üzerinden geçen süre zarfında, fabrikada yaşanan ihmal ve hatalar üzerinde durulması bekleniyor.