Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında 4 Sanık Hakim Karşısında

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanığın yargı süreci başlamıştır. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B, Hulusi Yağız A ve tutuksuz sanık Murad B ile olayda yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

İlk İfadeler ve Savunmalar

Duruşmada, sanıkların ilk kimlik tespitleri yapıldı. İddianamede **asli kusurlu** olarak belirtilen Cem Y, fabrikada operasyon direktörü olarak görev yaptığını, ancak yönetim adına herhangi bir yetkisi bulunmadığını ileri sürdü. Patlama anında yaşananları aktaran Cem Y, "Büyük bir patlama olmuştu; yangın alarmı devreye girdi ve 'yıldırım düştü' anonsu geldi. Oraya doğru koştum," dedi.

İş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev yapan Hulusi Yağız A ise fabrikada yüksek güvenlik önlemlerinin alındığını ve sürekli çalışanlarla eğitimler yapıldığını vurguladı. Olay günü meydana gelen patlamanın sebebi hakkında, "Bunlar patlayıcı ürünler olduğu için ilgili izinler alınır alınmaz sevk edilir,” şeklinde ifade verdi.

Müştekilerin Duygusal Anlatımları

Duruşmanın ilerleyen kısmında hayatını kaybedenlerin yakınları da dinlendi. Özlem Özçakır'ın annesi, şikayetçi olduklarını ve kızının ölümünden sonra yaşam şartlarının zorlaştığını dile getirdi. Farklı tanıkların ifadeleri, patlamanın etkilerini ve yaşanan korku dolu anları detaylandırdı. İşçilerden biri, "Bir anda kendimi betonların arasında buldum," diye anlattı.

Mahkeme Kararları ve Duruşmanın Devamı

Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırmaya, Hulusi Yağız A'nın yurt dışına çıkışının yasaklanarak tahliyesine ve Cem Y ile Serkan B'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma sonrasında adliye önünde, mahkeme kararına karşı çıkan bazı müştekiler ve avukatları, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Olayın Arka Planı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 24 Aralık 2024'te meydana gelen patlama, büyük bir trajediye yol açmış olup, 11 kişi hayatını kaybetmişti. İddianamede, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Bilirkişi raporları, olayın meydana gelmesine neden olabilecek sebepleri araştırmaya devam etmektedir.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.