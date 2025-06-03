Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Adaören Mahallesi'nde çıkan orman yangını yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekiplerin etkili çalışmaları sonucunda yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının yayılmasını önlemek ve çevre alanları güvence altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.