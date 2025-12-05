Çorum'da 116 Denetimde 5 Aranan Şahıs Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.
Kontrollerin kapsamı
Toplam 116 denetim kapsamında; 28 kahvehane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 920 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda; 3 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 25 adet sentetik ecza hapı, 29,02 gram bonzai, 4 gram skunk, 2,4 gram esrar, 0,68 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.
Trafik denetimleri
Trafik denetimlerinde 2 bin 640 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
