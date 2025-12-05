Çorum'da 116 Denetimde 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da 28 Kasım-5 Aralık'ta yapılan 116 denetimde 5 aranan şahıs yakalandı; çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 bin 640 araç kontrol edildi.