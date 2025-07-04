Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki orman yangınları ile mücadele ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, hava ve karadan yapılan müdahalelerle hızlıca yanıt verildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alınarak çevredeki yerleşim alanları korunmuş oldu.

Bölgedeki soğutma ve hasar tespit çalışmaları ise halen devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair henüz bir bilgi bulunmamakta.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.