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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki orman yangını, karadan ve havadan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 22:23
Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri arasında çıkan orman yangını, yapılan yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine ait Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda, dün başlayan yangına hem karadan hem de havadan etkili bir şekilde müdahale edildi. Gece saatlerinde karadan çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan destek sağlamaya devam etti.

Yangın bölgesinde yer yer dumanların gözlemlenmesi nedeniyle, helikopterlerin su aldığı havuzlara sürekli takviye yapıldı. Ekiplerin fedakar çalışmaları sonucunda, yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Altıeylül ilçemiz Kirazköy Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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