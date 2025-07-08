Balıkesir'deki Orman Yangınına Ekiplere Yeniden Güncelleme

Balıkesir Sındırgı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yangına Müdahale Eden Ekipler ve Araçlar

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı sayıda ekip bölgeye gönderildi. Toplamda 10 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treyler ile birlikte 142 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Bu çok yönlü müdahale sayesinde yangının kontrol altına alınması ve daha fazla hasar verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.