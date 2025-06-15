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Balıkesir'deki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, hava ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 22:39
Balıkesir'deki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Kızılgür Mahallesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor.

Etkili Müdahale

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. 18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve toplamda 120 personelle yangına müdahale edildi.

Soğutma ve Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen, soğutma çalışmaları bölgede hâlâ devam ediyor. Yangının neden olduğu hasarın tespit edilmesi noktasında çalışmalar da sürdürülmekte.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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