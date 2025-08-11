DOLAR
Balıkesir Depreminde Yıkılan Binanın Enkazı Kaldırılmaya Başlandı

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bina enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Görüntülerde, deprem anı yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:23
Balıkesir'de Deprem Enkazı Kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan 3 katlı bina için enkaz kaldırma çalışmaları hızla başladı. Camikebir Mahallesi'nde, kaymakamlık binasının karşısındaki yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleriyle inşaat mühendislerinden oluşan bir heyet incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından, binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numuneleri alındı ve enkaz kaldırma işlemleri başlatıldı. Ekipler, enkazdan çıkan molozları iş makineleriyle topladı ve kamyonlara yükledi. Bu süreç, AA ekibi tarafından dronla kaydedildi.

Deprem Anına Dair Kaydedilen Görüntüler

Deprem anında yıkılan binanın yarattığı toz bulutu, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında marketin buzdolabındaki içeceklerin yere düştüğü ve market çalışanının hızla uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca, Kırsal Osmanlar Mahallesi'nde bir ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büyükbaş hayvanların deprem sırasında bulundukları yerden hareket ettikleri anlar kaydedildi.

Yaren Leylek ve Depremin Etkisi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu ile tanınan Yaren Leylek, deprem anındaki tepkisiyle dikkat çekti. Karacabey Belediyesi'ne ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, leyleğin deprem sırasında yuvasında ayakta durduğu ve bir süre hareketsiz kaldığı görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 3 katlı binadan arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 4 kişi arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi, üzücü bir gelişme oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmasına başlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmasına başlandı.

