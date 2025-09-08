Balıkesir Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Denizde Yakalandı

Jandarma Operasyonu Narlı Mahallesi Sahilinde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Narlı Mahallesi sahilinde çalışma yürüttü ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan grubu durdurdu.

Yakalananların uyrukları şu şekilde: 10'u Somali, 8'i Irak, 3'ü Filistin ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

