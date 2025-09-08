Balıkesir Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Denizde Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri Narlı Mahallesi sahilinde deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:55
Balıkesir Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Denizde Yakalandı

Balıkesir Edremit'te 28 Düzensiz Göçmen Denizde Yakalandı

Jandarma Operasyonu Narlı Mahallesi Sahilinde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Narlı Mahallesi sahilinde çalışma yürüttü ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan grubu durdurdu.

Yakalananların uyrukları şu şekilde: 10'u Somali, 8'i Irak, 3'ü Filistin ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
4
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
6
Kırıkkale'de çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: 2 görevli yaralandı
7
Anadolu Ajansı 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni Başlattı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat