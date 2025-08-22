DOLAR
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesi yakınlarında devrilen traktörün altında kalan sürücü F.E. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:02
Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Bostancı Mahallesi yakınlarında devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Olay, F.E. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen traktörün devrilmesi sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü F.E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonrası sürücünün cenazesi traktörün altından çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

