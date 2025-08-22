Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti

Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Bostancı Mahallesi yakınlarında devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Olay, F.E. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen traktörün devrilmesi sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü F.E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonrası sürücünün cenazesi traktörün altından çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.