DOLAR
39,51 -0,12%
EURO
45,46 -0,06%
ALTIN
4.308,29 -0,22%
BITCOIN
4.127.975,58 -0,11%

Balıkesir'in Kepsut İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kepsut'taki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:47
Balıkesir'in Kepsut İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kepsut'taki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Şeremetler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hızlı müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmış olsa da, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü
3
İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme
4
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
5
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında
6
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
7
Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı