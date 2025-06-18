Balıkesir'in Kepsut İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kepsut'taki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Şeremetler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hızlı müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmış olsa da, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.