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Balıkesir'in Kurtuluşunda 102. Yıl Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisiyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:35
Balıkesir'in Kurtuluşunda 102. Yıl Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Kurtuluş Yıldönümü Töreni

Balıkesir, 102 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladı. Tören, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Kurtuluşun Anması

Kutlamalar, Kuvayımilliye Meydanı'nda devam etti. Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Duman ve Başkan Akın, buradaki konuşmalarında halkı selamladı, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da törende okundu.

Balıkesir'in Kahramanlık Dolu Tarihi

Başkan Akın, konuşmasında Balıkesir’in vatansever kahramanlarıyla dolu bir şehir olduğunu vurguladı. Kuvayımilliye ruhunu, bağımsızlık mücadelesi veren yiğitlerin önderliğini öne çıkararak, kaleme alınan destanın başkenti olduğunu ifade etti.

Geleneksel Tülütabaklar Gösterisi

Etkinlikte jandarma komando timinin gösterisi büyük ilgi topladı. Ayrıca şiirler, halk oyunları, bir mehteran takımı ve askeri bando gösterileri sahnelendi. Ancak en çok ilgi çeken bölüm, geleneksel Tülütabaklar gösterisi oldu. Bu bölümde, tarihsel olarak düşman devriyelerini korkutmak için koyun ve keçi postu giyen, kendilerini islerle boyayan figürler canlandırıldı. İzleyiciler, bu performansa kayıtsız kalamadı.

Vatan İçin Fedakarlık

Vali Ustaoğlu, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için can veren şehitlerin anısını yaşatmanın önemine değindi. Ustaoğlu, "Balıkesir bu onuru ve gururu, her yıl bu gibi güzel etkinliklerle bizlere yaşatıyor," dedi.

Yoğun Katılım

Resmi geçitle sona eren kutlamalara, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, yerel siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı törenle kutlandı. Kutlamalar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (ortada) Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

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