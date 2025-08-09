DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.751.524,75 -0,04%

Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bağlaksir'in Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:28
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Paşalimanı Adası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen yangın, ekiplerin başarılı mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale etmek için ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını engellemek için hemen harekete geçti. Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılması sebebiyle, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek vererek yangının söndürülmesine yardımcı oldu.

Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada jandarma ve belediye ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
2
Türkiye'nin LLDC Konusundaki Rolü: BM Yüksek Temsilcisi Fatima'nın Değerlendirmesi
3
Türk Savunma Sanayisi, 1 Yılda 278 Zırhlı Araç ve Yeni Üretim Tesisi Kuruyor
4
Ağrı Sınırında Mehmetçik, İleri Teknolojiyle Yasa Dışı Geçişleri Engelliyor
5
Sudan Büyükelçi Eltayeb: HDK'nin 'Paralel' Hükümeti Sadece Hayal
6
Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti
7
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı