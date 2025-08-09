Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Paşalimanı Adası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen yangın, ekiplerin başarılı mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale etmek için ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını engellemek için hemen harekete geçti. Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılması sebebiyle, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek vererek yangının söndürülmesine yardımcı oldu.

Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada jandarma ve belediye ekipleri de bölgede hazır bulundu.

